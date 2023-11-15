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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل بطارية آيفون على الإطلاق.. سعر iphone 13 Pro Max فى الإمارات

iphone 13 Pro Max
iphone 13 Pro Max

تبحث عن جوال رائد من آبل ببطارية عملاقة وشاشة مبهرة مدعومين بمعالج جبار، لن تجد أفضل من   iphone 13 Pro Max.

وصل سعر جوال iphone 13 Pro Max في الإمارات لسعة 128 جيجابايت 3900 درهماً إماراتياً.

iphone 13 Pro Max

يحمل جوال iphone 13 Pro Max شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 مقاومة الماء والأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

iphone 13 Pro Max

يعمل جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يطرح جوال iphone 13 Pro Max بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

iPhone iphone 13 Pro Max الامارات آبل Apple A15 Apple

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