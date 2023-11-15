تبادل المحتجزين|عكاشة: مماطلة الجيش الإسرائيلي لاستهلاك الوقت لمزيد من الخسائر في غزة

الجانب المصري بذل جهد كبير ويستهدف وقف إطلاق النيران

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن وسائل الإعلام العالمية والإقليمية ايضاً منذ 10 أيام هي تتحدث عن صفقة تبادل المحتجزين الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى الجانب الآخر بعض من المصادر الفلسطينية يوجد أسره فلسطنيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، فضلاً عن هدنه إنسانية تشمل فترة زمنية مقبولة وتشمل أيضاً السماح بإدخال الوقود للمستشفيات إلي قطاع غزة.



وأضاف «خالد عكاشة» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الكلمة الآخيرة" على قناة "أون" التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدى أن تتلخص المطالب بين الطرفين ولكن هناك تعنف ومماطلة من الجانب الإسرائيلي وهناك رغبة لأستهلاك الوقت في أحداث المزيد من التخريب والخسائر داخل قطاع غزة.

وقف إطلاق النيران



أشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إلى أن الجانب المصري بذل جهد كبير في هذا الأمر ومازال حاضراً بقوة ويستهدف وقف إطلاق النيران بشكل كامل لكنه من الممكن السماح بهدنه زمانية معقولة يسترد فيها قطاع غزة أنفاسة.