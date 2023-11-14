مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

أكد كشف العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بالرغم من رشوح أنباء منذ أكثر من عشرة أيام في الصحف العالمية والإقليمية عن هدنة إنسانية وشيكة على الابواب لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن بما يدل على أن المفاوضات لازالت مستمرة خاصة أن تل أبيب كانت تحاول عرقلة صفقة المحتجزين خلال الفترة الماضية. وأن هناك تعنت كبير من الجانب الاسرائيلي هدفه إستهلاك مزيد الوقت وإحداث مزيد من الضغط عبر التدمير واستهداف المستشفيات واستمرار التوغل البري.

أوضح "عكاشة" في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الجهد المصري مستمر لوقف إطلاق النار لكن القاهرة ايضاً تعمل على إقرار هدنة إنسانية بالتزامن شريطة أن تكون أن تكون فترة زمنية معقولة ومقبولة تسمح بدخول الوقود لقطاع غزة بمزيد من التسهيلات في دخول مزيد من المساعدات بالاضافة لتبادل الأسرى.



أشار رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المفاوضات فيما يخص تبادل الاسرى من الجهة اللوجستية لازالت الأعداد قيد المتبادلة قيد البحث ولكن إسرائيل لديها أهداف أكبر داخل القطاع من فكرة تبادل الاسرة وتعمل على إستهلاك الوقت من الناحية.



وأوضح أن زيارة رئيس جهاز "الشاباك" الاسرائيلي للقاهرة جاءت في إطار رغبته في أخذ جزء من مفاتيح الحل من القاهرة والجانب المصري لازال حاضراً وبقوة والقاهرة ستضع النقاط على الحروف في هذه الصفقة فيما يخص الأعداد المتبادلة من الاسرى ومدة تلك الهدنة.