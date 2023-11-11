خالد عكاشة : مصر تخوض حربًا سياسية إعلامية لدعم فلسطين .. فيديو

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة العربية الإسلامية تناولت الحرب على قطاع غزوة بشيء من الجدية، وكلمات القادة العرب والمسلمين تحدث على أن القضية الفلسطينية مُهددة بسبب العمليات العسكرية التي تجرى في قطاع غزة، خاصة مع زيادة الضحايا لـ12 ألف.



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء السبت، أن بيان القمة العربي كان قويًا ويحمل الكثير من المعاني ، مضيفًا أن الرؤى العربية الإسلامية عندما تتحد مع الرؤية المصرية التي أعلنت منذ بدأ العدوان شيء ، فهذا الأمر جيد للغاية.



ولفت إلى أن بيان القمة الختامية العربية الإسلامية ثمن دور مصر فيما تقوم به من نشاط سوءا المسار السياسي أو الإنساني في دعم قطاع غزة، وهذا الامر ليبيس غريبًا على مصر، لأنها الأكثر انخراطًا في هذه القضية على مدار سنوات عديدة، مضيفًا ن مصر تخوض حربًا دولية على المسار السياسي أو الإعلامي او الإنساني لدعم الاشقاء في قطاع غزة.