منذ اللحظة الأولى|خالد عكاشة: أمريكا تسوق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جميع الأطراف الإسرائيلية والامريكية تتحدث عن عدم وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذا يعني الأحتلال الإسرائيلي يحاول أن يجعل أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية شبه مستحيل.

خالد عكاشة:هناك مخازن استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإسرائيلية

وأضاف خالد عكاشة، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسوق المشهد السياسي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اللحظة الأولى و تدعم غسرائيل بالسلاح و جميع القذائف التي أستخدمتها إسرائيل في القصف على غزة من الصناعة الأمريكية، لافتاً إلى أن السبب في ذلك أن أهداف هذه الحرب تتماشى مع أهداف الحكومة الأمريكية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى، أن هناك مخازن استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإسرائيلية، وذلك وفقاً لشراكات واتفاقيات قديمة منذ فترة الرئيس الأسبق " أوباما ".