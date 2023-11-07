أمريكا تعلق على تصريحات نتنياهو بحكم إسرائيل لغزة "إلى أجل غير مسمى"

علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، على تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تستعد لحكم غزة "إلى أجل غير مسمى".

وقال باتيل في مؤتمر صحفي أن "غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك".

وأضاف باتيل: يجب أن يكون الفلسطينيون في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالقرار بشأن غزة. نحن لا نؤيد إعادة احتلال إسرائيل لغزة".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو في مقابلة له مع شبكة ABC News الأمريكية، أن إسرائيل هي من ستتسلم زمام الأمور في غزة وخاصة الأمنية منها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون بعد انتهاء الحرب وسيمتد حتى إشعار آخر.