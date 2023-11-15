الاحتلال سيدفع الثمن.. محلل فلسطيني: لن ترجع حكومة نتنياهو زي الأول

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه يجب علينا فهم أن بعد أنتهاء الحرب بين الجيش الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية لن ترجع حكومة نتنياهو مثل سابقاً وقانونياً أنتهى نتنياهو من حكمه على جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن نتنياهو سيدفع ثمن كل ما فعله.



وأضاف «مطاوع» من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي طاهر أبو زيد، أن الأسبوع الماضي تم تغير لهجة الولايات المتحدة وإصرارها على حل النزاع بين الدولتين.



أشار المحلل السياسيى الفلسطيني، إلى أن تعمل إسرائيل وجيشها على تدمير مسار حل النزاع بينها وبين الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن تريد تدمير أي فكرة أو رأي من أي رئيس دولة بالنقاش في حل النزاع بينهم وفض الحرب والعيش بسلام.