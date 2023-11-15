صحف الإمارات اليوم.. الرئيس السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.. الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء.. ووزيرة الداخلية البريطانية المقالة تتهم سوناك بالخيانة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء بغزة

الصحة العالمية: نصف مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

شكري: تصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن التهجير تخالف القانون الدولي

ترودو : يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة لسوناك: دعمتك لتفوز بالقيادة لكنك خنت الأمة

الرئيس الأمريكي: نسعى إلى تحسين علاقتنا مع الصين

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد إبلاغ الطاقم الطبي، وسط جهود مضنية من جانب مصر لوقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من بوتين الثلاثاء، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي.

كما نقلت الصحيفة أن مصر أكدت أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بشأن تهجير سكان غزة "تخالف القانون الدولي والإنساني".

وقال وزير الخارجية سامح شكري: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

من جانبها نقلت صحيفة "البيان"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية اليوم الأربعاء ضد حركة حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

ونقلت صحيفة "الاتحاد" أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت ، أن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة خارجة عن الخدمة بسبب شح الوقود والهجمات المتكررة والبيئة غير الآمنة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة، وأن المتبقي منها لا تتوافر فيها المستلزمات الطبية لمواصلة العمليات الجراحية الحرجة وتوفير العناية المركزة.

كما سلطت الصحيفة الضوء على أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض، بريت ماكجورك، سيتوجه في جولة موسعة تشمل إسرائيل والضفة الغربية وعواصم عربية، لبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: «نائب مساعد الرئيس ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، غادر لزيارة بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية ودول عربية أخرى».

ومن صحيفة "البيان"، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد غزة قبل أكثر من شهر.

عالميًا، نقلت صحيفة "الخليج"، أن وزيرة الداخلية البريطانية المقالة سويلا برافرمان، شنّت هجوماً حاداً ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك، واتهمته بـ«خيانة الأمة»، خاصة في مسألة الهجرة، وبالفشل في إدارة البلاد، والتسبب في هزائم انتخابية قاسية، وذلك عقب يوم من إطاحته بها من الحكومة، بسبب انتقادها سياسة الشرطة في التعامل مع تظاهرات مؤيدة لفلسطين.

فيما نقلت "البيان"، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أمس، أن بلاده لا تحاول النأي بنفسها عن الصين، بل تريد تحسين العلاقة معها، وذلك عشية لقائه نظيره الصيني، شي جين بينج، في سان فرانسيسكو.

ويجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام، رغم التوترات التجارية والعقوبات بين البلدين.