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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ40 للحرب.. أعمدة دخان ضخمة تغطي سماء غزة

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف

في اليوم الـ 40 لحرب الابادة الوحشية الصهيونية على غزة، شوهدت أعمدة ضخمة من الدخان في سماء غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعدما قامت إسرائيل بعمليات قصف على المنطقة، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال مراسلون بحدوث انفجارات مترافقة مع قنابل ضوئية مختلفة خلال الليل من جنوب الأراضي المحتلة باتجاه قطاع غزة.

قوات الاحتلال تدخل مستشفى الشفاء

وجاءت الجولة الأخيرة من الغارات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قواته دخلت مستشفى الشفاء في غزة صباح الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال إن قواته تنفذ “عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة” في المستشفى.

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل لكنها قالت إنها تتخذ خطوات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وتنفي المقاومة تواجدها في أي محيط للمستفيات وما تواجدها إن حدث إلا لمجابهة الاحتلال.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 2300 مريض وموظف ومدني نازح محاصرون داخل المنشأة دون طعام أو ماء أو دواء.

قبو مستشفى الشفاء المزعوم

ونفت حماس والأطباء في أكبر مستشفى في القطاع مرارا وتكرارا مزاعم إسرائيل بأن الحركة المسلحة قامت بعمل قبو لمركز عملياتها تحت المستشفى.

وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كذريعة لاستمرار قصفها للمستشفيات والمدارس والمباني الأخرى التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين.

وأعلن مسؤولو الدفاع الإسرائيليون أيضًا أنهم وافقوا على السماح بدخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة للعمليات الإنسانية بعد وفاة العديد من الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المصابين بأمراض خطيرة بعد توقف المولدات الكهربائية في القطاع عن العمل بعد الحصار الإسرائيلي الكامل.

وقتلت إسرائيل أكثر من 11 ألف فلسطيني، ثلثهم من النساء والقاصرين، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700 شخص.

وأصيب أكثر من 28 ألف آخرين.

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