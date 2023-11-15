تعاقدات تجارية بين الافارقة ومنتجات المحلة الكبري في الغربية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي رحلة ميدانية إلى محافظة الغربية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من نسخة معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023 ، والتي تنفذ فيها الجمعية حزمة انشطة متنوعة ضمن برنامج ومبادرة الجمعية " *سفراء للصناعة المصرية*".

واستهدفت الزيارة تنفيذ عملي واقعي لتوجيهات القيادة السياسية المصرية وحرصنا دوما علي ان ننفذ توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعريف الافارقة عملاً وفعلاًبواقع مالدي مصر من قدرات صناعية وانتاجية وهذا هو افضل طرق التسويق .

كان في استقبال الزيارة السيد الوزير المحافظ محافظ الغربية د طارق رحمي ورجال اعمال الغربية وبعض السادة النواب و غرفة الصناعات النسيجية بالغربية وفي مقدمتهم النائب محمود الشامي ورجل الاعمال محمد فتحي ابوالفتح و رابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلةً



وضمت الزيارة لفيف من اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي وبصحبته اعضاء مجلس الادارة و وفد مكون من ١٠٠ افريقي و ٧ من السفراء ورؤساء البعثات في مصر - منهم موريشيوس وكوديفوار والنيجر وبوركينافاسو والسنغال واوغندا و تم عمل زيارة ٤ مصانع كبري بالمحلة في مقدمتهم مصنع شركة مصر للغزل بالمحلة الكبري احد اكبر قلاع الصناعة واعرقها ف افريقيا منذ ١٩٢٧ وتفقد الوفد احدث مصانع مصر بعد التطوير في الصناعات النسيجية وتبع ذلك زيارة ٣ من اكبر مصانع القطاع الخاص للمنتجات القطنية الفاخرة - وزيارة معرض تم اعداده خصصيصا ب ٦٠ عارض من منتجات المحلة تحت عنوان " من قلب الدلتا الي كل افريقيا- و ندوة تعريفية بقاعة محاضرات المتطقة اللوجيستية بطنطا -بمنتجات المحافظة - وتم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ورابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري تمهيدا لتوسيع العمل المشترك في القارة.

وصرح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية باننا خلال اسبوع عمل مكثف ومن هنا من الغربية عازمون علي تصدير منتجات الغربية المتنوعة وفق اليات جديدة لدخولها كل الآسواق الأفريقية بشكل منظم داخليا وخارجيا ومستدام وسنتعاون مع المحافظة من اجل نجاح هذه المهمة لاسيما ان منتجات الغربية مطلوبة افريقيا ومنتجات العطور والياسمين مطلوبة عالميا واوروبيا وان نموذج الغربية الذي يمتلك القدرات ومنهم كافة الاصدقاء واعضاء الجمعية يستحق ان نعمل من اجل نجاح وتوسيع المشاركة وتصدير الخبرات والمنتجات من الغربية الامر الذي يبحث عنه بالفعل دول افريقية ومنها موريشيوس وبوركينا فاسو وبنين وتوجو

واعرب د طارق رحمي محافظ الغربية عن شكره وتقديره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة والفاعلة والناجزة واكد علي سعادته عندما شاهد الزوار من تجار اوغندا وكينيا و السنغال وجنوب السودان يتفاوضون مع المصنعين والتجار للتعاقد علي شراء المنتجات من المحلة واكد علي استعداده لدعم هذا الملف الهام بشخصه وان المحافظه سوف تعد خطة عمل مع الجمعية لعمل تؤامة مع المحافظات والعواصم الافريقية لدعم ملفات نقل الخبرات والقدرات وتصدير وتبادل المنتجات و كذا تفعيل التدريب الحقيقي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية وان الغربية لها ريادة في هذا المجال

تم التنسيق مع الوفد الكيني وكذا اجراء تواصل هاتفي مع غرفة تجارة السنغال وذلك طلبا لقوائم المستوردين للملابس والمنتجات القطنية من خارج القارة حتي يتم ارسال لهم العينات والاسعار لمنتجات الغربية تمهيدا لاحداث نقلة نوعية في هذا الملف الهام

وفي نهاية اليوم قام المحافظ بتكريم السفارات والسادة السفراء ورؤساء البعثات واعضاء البعثات وفي كلمة الختام اعرب الشرقاوي عن مدي سعادتة عندما شاهد اكثر من ١٠٠ افريقي يرفعون منتجات المحلة الكبري من المنسوجات عالية يلتقطون معها الصور فقد كان حلما وبات حقيقة كما ارسلوا ونشروا كل هذه الصور والمقاطع علي مواقعهم في كل دول القارة وهذه هي رسالة حقيقة من العمل علي ارض الواقع من اجل تعزيز التجارة البينية.