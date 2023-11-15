عقب اقتحام مستشفى الشفاء .. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة المصري والتركي بعد قليل

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع نظيره وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين قوجة مؤتمر صحفي بعد قليل .

ويبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11 قبل ظهر اليوم داخل مستشفى معهد ناصر.

وفي سياق متصل شهد الوضع الصحي في غزة المزيد من التدهور عقب إعلان اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة .

و أفادت شبكة CNN، نقلا عن مصادر صحفية، إن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد داخل باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت CNN، إن الجيش الإسرائيلي يناشد الشبان عبر مكبرات الصوت أن يرفعوا أيديهم ويخرجوا ويسلموا أنفسهم.

وأضافت الشبكة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تواجدوا في المباني والأقسام ويقومون بعمليات تفتيش واستجواب مع الشبان وسط إطلاق نار كثيف وعنيف داخل المستشفى.