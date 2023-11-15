بغطاء ناري كثيف.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء| شاهد

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" بغطاء ناري كثيف.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء ويؤكد سيطرته على المجمع".

وظهر في الفيديو حالة الخوف لدي المواطنين بعد الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على مستشفى الشفاء.

وكشف التقرير أنه تم إخلاء المرضى، من المستشفيات وذلك لإن الاحتلال يتوقع وجود ممرات لـ حماس أسفل المستشفى.

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 25 شهيدا وصلوا للمستشفى المعمداني بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازلا بحي الشيخ رضوان.

ويستهدف طيران الاحتلال المستشفيات في شمال قطاع غزة، وهو ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أعلن عن قائمة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضد المؤسسات الطبية والعاملين بها، إذ تم الإعلان عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة من الخدمة حيث لم يعد يعمل بسبب نفاد الوقود المتوفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وبعد ظهر يوم 11 نوفمبر، أفادت التقارير أن غارة جوية أصابت ودمرت العيادة السويدية في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، حيث كانت تأوي 500 نازح، ولا يزال عدد الضحايا غير واضح.

وفي ليلة 11-12 نوفمبر، قصفت غارة جوية أخرى مستشفى المهدي في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طبيبين وإصابة آخرين.

وتعرض مستشفى ناصر للأطفال في مدينة غزة والمنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء للقصف خلال الغارات الجوية، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما توقف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة عن العمل.

ويضطر الأطباء إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير، بما في ذلك جرحى القصف الإسرائيلي والنساء، اللواتي يخضعن لعمليات قيصرية.

وفجر اليوم الأربعاء، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي.