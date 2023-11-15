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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 تخصصات.. فتح باب النقل للراغبين بالجهات الحكومية في العمل بـ الأوقاف

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم أمام الراغبين في العمل بها من العاملين المعينين بالجهات الحكومية نقلًا أو ندبًا، للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في التخصصات التالية:
1- الشئون الهندسية.
2- الشئون القانونية.
3- الشئون المالية.
4- التحول الرقمي.
5- الموارد البشرية.

وأوضحت أنه على من يرغب ملء النموذج التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd36RzqK1K95RlMBzIxPU12muTcKcmCNXADaAN4BsrefSVIpQ/viewform?usp=sf_link 
في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي 

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي

 ومن أهم هذه الإنجازات:

1. إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها.

2. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات غير مسبوقة تتراوح بين 5833 و7257 جنيهًا.

3. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة في ذلك، على النحو التالي:

• إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من 23 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

• إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد أسبوعيًّا.

• إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1004 مساجد أسبوعيًّا.

• عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

• إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

• إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

• إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

• إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

• إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

وزارة الأوقاف الجهات الحكومية الأوقاف في عهد الرئيس السيسي

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