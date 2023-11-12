دعم مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى بعدد 2624 كتابًا من كتب التراث

قرر القطاع الديني بالأوقاف دعم المكتبات العامة بالمساجد الكبرى بعدد (2624) كتابًا من كتب التراث القيمة وإصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير ، وجار تسليم النسخ للمديريات لضمها لعهدة المكتبات التابعة لها ، والمقرر تزويدها بهذه النسخ ، وعددها (105) مكتبة كمرحلة أولى ، وجار دعم باقي المكتبات .



يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين من خلال الفكر الوسطي المستنير ، وفي إطار إحياء الوزارة لكتب التراث القيمة ، ونشر الثقافة العامة لدى جميع المواطنين من خلال المكتبات العامة بالمساجد الكبرى.



وانطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة اليوم الأحد من مسجد ناصر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتور يوسف محمد عبدالوهاب عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة وعدد من قيادات الدعوة والأئمة.

وفي كلمته رحب الشيخ محمد محمود أبو حطب بالحضور مشددًا على أهمية الكلمة الطيبة في الدعوة، وجعل الدعوة الوسطية إلى الله سبحانه وتعالي هي النبراس الهادي للداعية، مع ضرورة القيام بنشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، والتأكيد على تربية النشء تربية صحيحة وذلك من خلال التوعية السليمة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك، وقطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

وفي كلمته أشار الدكتور يوسف محمد عبدالوهاب إلى ضرورة بذل الوسع في سبيل توعية المجتمع بالقضايا الهامة، ومن أجل تحقيق ذلك لابد على الإمام أن يؤسس نفسه علميا ومعرفيا وسلوكيا، حتى تكون دعوته على بصيرة، وأن يُحسن استغلال هذه الفرصة السانحة في الدعوة إلى الله (عز وجل) على بصيرة حيث يقول سبحانه: "قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

