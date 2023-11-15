وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، اليوم الأربعاء، وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة، معبر رفح.

وأضاف "عبدالفتاح"، في رسالة على الهواء، أن السفير السعودي لدى مصر أسامة نقلي وصل إلى معبر رفح، لمتابعة وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية السعودية لأهالي قطاع غزة.

كما أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن شاحنة وقود متجهة إلى قطاع غزة فرغت حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وفي وقت سابق، أفاد "عبدالفتاح" بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.