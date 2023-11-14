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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا مزايدة على مصر.. استنكار برلماني لادعاءات إغلاق معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الادعاءات التى يتم الترويج لها حول إغلاق معبر رفح من جانب مصر ، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن الجانب الإسرائيلى هو من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الإجراءات والشروط  غير المبررة التي يقدمها من أجل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد "محسب"، على رفضه التام للمزايدة علي الدولة المصرية ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة مثل باقي شعوب العالم، مشيرا  إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولى الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، أكدت جميعها أن الجانب المصرى قام بكل الاجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هى السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن القيادة المصرية تضع الملف الفلسطيني علي رأس أولوياتها وهو ما يظهر من خلال العمل المكثف علي خطوط متوازية سواء بالضغط من أجل نفاذ المساعدات، أو علي الصعيد السياسي للوصول إلي اتفاق بشأن وقف اطلاق النار من خلال محادثات دبلوماسية مكثفة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي ، وذلك من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي دخل أسبوعه السادس.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية فى إثناء الغرب عن الدعم المطلق  غير المشروط لإسرائيل، من خلال فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل لاسيما النساء والأطفال، فضلا عن الدعوة الجادة بفتح تحقيق دولى من خلال المحكمة الدولية الجنائية للتحقيق فى جرائم الاحتلال لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية بشكل خاص لها مكانة خاصة لدي الدولة المصرية باعتبارها جزء من أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي.

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