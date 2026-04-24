الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وسام أبو علي يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي ويغيب حتى نهاية الموسم

محمد بدران

أجرى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب النادي الأهلي السابق، جراحة الرباط الصليبي بنجاح، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكتب النادي الأمريكي عبر موقعه الرسمي: «خضع وسام أبو علي لعملية جراحية ناجحة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي الممزق والغضروف الهلالي».

وأضاف النادي أن العملية أُجريت في مستشفى ريفرسايد ميثوديست التابع لشبكة أوهايو هيلث، وأوضح النادي أن وسام أبو علي سيغيب عن بقية موسم 2026.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، ثم أعلن اللاعب بعدها تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي.

كشف وسام أبوعلي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكتب وسام ابو علي عبر حسابه علي"انستجرام" تحدٍ جديد يجب التغلب عليه – للأسف تعرضتُ لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف أمس. لكنه مجرد تحدٍ جديد في مسيرتي، وسأعود منه أقوى بإذن الله. لقد واجهتُ العديد من الصعوبات خلال حياتي المهنية وتجاوزتها، وأؤمن أن كل ما نمر به له حكمة، وأنه مهما كانت الظروف، فهناك دائمًا من يعاني أكثر في هذا العالم.

وتابع "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخواني وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة، والذين قد لا يُمنحون حتى خيار الحياة أو الموت. هذه هي المعاناة الحقيقية، ولذلك أعتبر ما أمرّ به مجرد عثرة بسيطة في الطريق. الله له حكمة في كل شيء.

واختتم" سأعود أقوى من قبل، وأنا متحمس لبدء رحلة العودة، وبجانبي من أحب، شكرًا لجميع زملائي في الفريق، وللطاقم الإداري والطبي على دعمهم لي في هذه الفترة الصعبة.

واضطر وسام أبو علي لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 35، حيث تم نقله على نقالة وسط حالة تأثر واضحة، إذ غطى وجهه بيده وبدا عليه البكاء، ليحل بدلاً منه اللاعب الأمريكي الشاب طه حبرون.

يذكر أن وسام أبو علي سبق وأن انضم إلى كولومبوس كرو في صيف 2025 قادمًا من الأهلي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين في الدوري الأمريكي ويستمر في صناعة الفارق على المستوى الدولي.

وسام ابو علي جراحة ناجحة رباط صليبي الدوري الامريكي

