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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: مصر تسعى لعمل هدنة بين الفلسطينيين والاحتلال مقابل تبادل أسرى

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعمل منذ البداية على عدم التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل يرقى لجرائم الحرب وضد الإنسانية.
 

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أيرلندا: مصر صاحبة صوت مهم في المنطقة وتدعو دائمًا إلى وقف التصعيد

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وأشار “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن مصر هي الرئة بالنسبة لغزة، فمعبر رفح هو المدخل الأساسي لغزة، حيث حشدت مصر داخليًا مساعدات تقدر بما تم تقديمه من كافة الدول الأخرى هذا بجانب المساعي الدبلوماسية المصرية.
 

وتابع السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تبني الولايات المتحدة الأمريكية لوجهة النظر الإسرائيلية يعيق عمل كافة المؤسسات والمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مصر تسعى حاليًا لعمل هدنة مقابل تبادل الأسرى والمحتجزين وخروج الأجانب من غزة.

مصر غزة هدنة دى ام سى توك شو صدى البلد

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