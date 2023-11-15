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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيرلندا: مصر صاحبة صوت مهم في المنطقة وتدعو دائمًا إلى وقف التصعيد

صدى البلد

أكد وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي ميهول مارتن، أن مصر صاحبة صوت مهم في المنطقة وتدعو دائمًا إلى عدم التصعيد والعمل مع الشركاء في المنطقة لمنع انتشار العنف في المنطقة، موضحا أنه ناقش خلال اجتماع اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري سبل تيسير تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية آيرلندا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة يحتاج إلى زيادة المساعدات الإنسانية، ولابد أن يحدث هذا بصورة سريعة وملحة، مؤكدًا أنه تم الدعوة مرات عديدة لوقف إطلاق النار.

وتابع وزير خارجية آيرلندا أنه سيتم مواصلة العمل والجهد دون ملل لحل هذه الأزمة.

 

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