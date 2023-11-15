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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المونيتور: زيارة وزير الدفاع الفرنسي لمصر يعكس دور القاهرة لوقف الحرب على غزة

صدى البلد

سلطت تقرير نشرته شبكة المونيتور الأمريكية، الضوء علي أهمية زيارة وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إلي مصر وعدة دول في المنطقة.

واجتمع ليكورنو مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم في حضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.

ووصل ليكورنو ، مصر اليوم في زيارة تشمل أيضا السعودية والإمارات وقطر وإسرائيل، مشيرا إلى أن وصوله إلى إسرائيل بعد غد الجمعة سيكون أول زيارة يقوم بها وزير دفاع فرنسي إلى إسرائيل منذ عام 2000.

وقال ليكورنو، إن مهمته تتمثل في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومناقشة قضايا الأمن الإقليمي.  وتأتي هذه الرحلة بعد أسابيع من الدبلوماسية المكوكية الفرنسية، بما في ذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمنطقة ابتداء من 24 أكتوبر الماضي.

وسيركز ليكورنو، بصفته وزيرا للدفاع، على التداعيات الأمنية للصراع المتسع بالنسبة للقوات الفرنسية في المنطقة، بما في ذلك الجنود الفرنسيين الذين يشكلون جزءا من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان. 

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة ماكرون لإسرائيل في أكتوبر، وتأتي في وقت تعطي فيه باريس الأولوية بشكل خاص لمنع نشوب جبهة حرب ثانية في لبنان. 

وبحسب وصف شبكة المونيتور، فإن أهمية اختيار زيارة مصر والسعودية والإمارات وقطر قبل إسرائيل تكمن في الدور البارز لهذة القوي الإقليمية، خاصة القاهرة التي تلعب دورًا رئيسًا منذ 7 أكتوبر الماضي في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الآسري الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

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