وائل الفشني يحيى أولى حفلات الشتاء على مسرح ساقية الصاوي

أعلن الفنان وائل الفشني عن موعد أولى حفلاته في موسم الشتاء، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وبدأ الفشني فى الترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: بداية الشتاء و بداية حفلات الشتاء ، حفل الفنان وائل الفشني مع بداية فصل مميز لازم نيجي بحفل مميز مستنينكوا في سهرة شتوية مختلفة تماماً يوم ٢ ديسمبر ساقية الصاوي ( قاعة النهر ) الساعة ٨ مساءً

وائل الفشني يشارك فى احتفالية مولد النبوي

وكشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكائه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

وأضاف "الفشني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه شعر بالبكاء أثناء الحفل عندما شعر بالأمان وأن جميع الحاضرين في الإحتفالية يحبون وائل الفشني، موضحاً "انا خرجت من حالة التركيز والرهبة قدام الرئيس السيسي الي حالة خشوع مع الله".

وتابع وائل الفشني، أن محبة الناس هي أهم شئ بالنسبة له في هذه الحياة، مشيراً إلى أن النغم الذي بداخله هو الذي يجعله في حالة خشوع دائمة.