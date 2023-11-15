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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعطي إشارة البدء لنقل مقلب نبروه علي مساحة 2,5 فدان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛  إشارة البدء لنقل مقلب نبروه علي مساحة 2,5 فدان بإجمالي 200 الف طن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لنقل المقالب العشوائية بنطاق المحافظه ، وأعمال النقل تتم من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع ، وتضم المرحلة الثالثة (  نقل مقلب نبروه وتأهيل وغلق مقلب قلابشو ونقل مقلب ميت غمر وبني عبيد ) .

وذلك في إطار توجيهاتالرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل كافة المقالب العشوائية حفاظاً علي البيئة من التلوث.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمهندس عادل الششتاوي ممثل الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه ، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب .
وقال " المحافظ " قمنا بوضع خطة طموحه للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية بنطاق المحافظة ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وفقاً للاشتراطات البيئة والصحية ، وإعادة استغلال كافة المواقع بعد اخلائها في مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال انشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفه ، بالإضافة الي ازاله الأثر السلبي الذي تمثله هذه التراكمات علي البيئه المحيطه .
كما قال " مختار " قريباً سنعلن عن الانتهاء من نقل كافة المقالب العشوائية وخلو الدقهلية نهائيا من المقالب التاريخية لتصبح أول محافظة خالية تماماً من المقالب وتجمعات القمامة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 والذي استضافته مصر في شرم الشيخ واستعداد لمشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية.
وأشار  الي أن الدقهلية تضم 11 مقلب عمومي هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزله - نبروه - ميت غمر - بني عبيد - قلابشو) وتم الانتهاء من نقل 7 مقالب هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزله) بإجمالي 1,5 مليون طن بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه . 
وأوضح " مختار " بأنه جاري تأهيل وغلق مقلب قلابشو ضمن انشطه مشروع مصرف كتشنر وتوفير الموارد المالية لنقل مقلبي ( ميت غمر وبني عبيد )  لتصبح الدقهلية بدون مقالب عشوائية.
وأشار " المحافظ " الي أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجه والتدوير والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يوميه للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة .
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الإدارة المتكاملة للمخلفات الهيئة العربية للتصنيع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توصيات مؤتمر المناخ مؤتمر تغير المناخ

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