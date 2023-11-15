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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تطالب مسئولة أممية بإيصال صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلي العالم

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التى تزور مصر حالياً.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة سيما بحوث والوفد المرافق لها مشيدة بالجهود التي تبذلها لتمكين المرأة على مستوى العالم. وثمنت الشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ،و رئيسة المجلس الأعلي للمرأة بمنظمة المرأة العربية، الدكتورة سيما بحوث نقل صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم و التعريف بالمعاناة التى تمر بها، والحث على مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية،  بل ومنحها أولوية كُبرى.

وأشارت إلى ان الامهات في غزة  يفقدن ابنائهن يوميا في هذه الحرب، مؤكدة ان هذه الحرب خلقت جيل جديد يشعر بالمرارة والألم ، و كانت سببا ايضاً في أن نري أجيالاً جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية، لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين.. ويناشدون العالم وقف النزيف غير الإنساني.. ووقف الحرب.. وانهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال.
         

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بأن تتضمن المساعدات الأممية توفير الحد الاقصى من  احتياجات النساء والفتيات الضرورية في الحرب للحفاظ على كرامتهن كنساء وفتيات اثناء الحرب علي غزة.

من جانبها اعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها فى مصر، وقالت "مصر لها دور كبير في المنطقة العربية والإسلامية،" مشيدة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف اطلاق النار الفوري المستدام وعدم قبول التهجير القسري لشعب غزة ، وتوجيه الدعوة لمؤتمر السلام بالقاهرة ، و إهتمام الرئيس بتوصيل المساعدات الإنسانية  الى غزة.

وأكدت على دور مصر الهام في حماية المرأة و الأمن والسلم  على مستوى العالم ، وفي استقطاب الشباب والأفكار الجديدة لرسم صورة للعالم أكثر استقراراً وسلاماً.

وأشارت إلى التعاون القائم مع المكتبين القطرى والاقليمي في تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها مع مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ، وفي مجال المرأة والأمن والسلم  ، مؤكدة على استمرار السعي في المستقبل  نحو توطيد  العلاقه بين الجانبين لتمكين المرأة في مصر والمنطقة.

كما اكدت الدكتورة سيما بحوث انها ستعمل علي التنسيق لتوفير احتياجات المرأة والفتاة في المساعدات الأممية الانسانية لغزة.

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