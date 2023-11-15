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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

فيتوريا
فيتوريا

قال روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم: "لابد أن نبدأ بداية قوية أمام جيبوتي غدًا لتكون حافزا لنا للوصول إلى كأس العالم".

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026:" لدينا لاعبون على مستوى مميز جدًا في الهجوم ويستطيعون إنهاء المباريات في أي لحظة وتسجيل الأهداف".

واوضح: "ظهرنا بشكل جيد جدًا لدينا فريق متميز دفاعيًا، ولا نعتمد على لاعب واحد فقط".

وأكد: "أمامنا يومان فقط بين مباراة جيبوتي ومباراة سيراليون ورحلة سفر صعبة تمتد لـ 9 ساعات نحتاج لاعبين يقاتلون وفريقنا لا يقتصر على 11 لاعبا فقط".

واضاف: "ندخل مرحلة التصفيات ولا نعرف أي مباراة ستكون هي مباراة الحسم أو نقطة التحول، لا نريد في نهاية التصفيات أن نقول كان لابد أن نفوز في مباراة أو لا نفرط في نقاط كذا، فالهدف هو الفوز في جميع المباريات".

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