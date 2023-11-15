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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست عربية.. دولة جديدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

علم دولة بيليز
علم دولة بيليز

 
ذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان دولة بيليز قطعت اليوم الاربعاء  علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ هجوم حماس عليها في السابع من اكتوبر.

وتقع بيليز في أميركا الوسطى والتي قالت في بيان لها انها  "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلقت "كل أنشطة" ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ "فورا".

واوعز الببان هذا الاجراء الى مقتل "مدنيين أبرياء" في غزة حيث تعد بيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الديبلوماسية بإسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 تشرين الثاني.

وكانت كولومبيا وتشيلي هندوراس استدعت سفراءها في إسرائيل للتشاور.
 

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