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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيقات في سرقة مصفف الشعر هيثم دهب: المتهم استولى على 460 ألف جنيه

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها في واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب.

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وكشف التحقيقات أن المتهم سحب مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها، في الفترة بين شهري أغسطس حتى نهاية أكتوبر الماضيين.

مصفف الشعر

 

واشارت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه يعمل مع المجنى عليه في إحدى محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الأتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

 

وقال محمود السمري محامي مصفف الشعر الشهير هيثم دهب أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث قام المتهم بسرقة موكله والاستيلاء على بطاقة الائتمان الخاصة به والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 الف.

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تصفيف الشعر مصفف الشعر هيثم دهب مصفف الشعر سحب مبالغ مالية بطاقة الائتمان دهب

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