منتخب الشباب يتعادل أمام ليبيا 1-1 بدورة شمال أفريقيا الودية

تعادل المنتخب الوطني للشباب، تحت 20 سنة، بقيادة وائل رياض المدير الفني، أمام نظيره الليبي بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الكرم بتونس، في افتتاح مباريات المنتخب الوطني بدورة شمال أفريقيا الودية المقامة بتونس خلال الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.



وبدأ المنتخب الوطني، المباراة بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسن أبو المعاطي، محمد سمير، أحمد خالد "كباكا"، عبد الرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبد الله، مروان محمود، وكريم سعيد.



ففي الشوط الأول تقدم المنتخب الليبي بإحراز هدفه في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز هدف خلال الـ90 دقيقة وبعدها احتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت بدل ضائع نجح خلالها المنتخب الوطني في إدراك التعادل في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.



ويواجه المنتخب الوطني، في المباراة المقبلة بالدورة، نظيره الجزائري، يوم الجمعة المقبل، ثم تونس يوم 19 نوفمبر، وأخيرًا المغرب يوم 21 من نفس الشهر.