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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري يبدأ المؤتمر الجماهيري الثاني بالشرقية لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

صدى البلد

بدأ المؤتمر الجماهيري الثاني لحزب الحرية المصري، بمحافظة الشرقية.

 

 يأتي هذا في اطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.


جاء هذا بحضور، النائب احمد مهنى نائب رئيس الحزب والامين العام، الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة جيهان بيومي أمينة المرأة،  الاستاذ هاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة واللواء عبد الرحمن راشد، أمين القليوبية، وعبد الفتاح الديب أمين الدقهلية، والدكتور عيد عبد الهادي، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية، علاء المليجي امين مساعد للعمل الجماهيري، وأحمد خليفة أمين اوسيم، ورأفت عسكر، أمين سوهاج، وحسني عبداللطيف، أمين الشرقية، ومحمد غريب، امين التنظيم بالشرقية،  وآمال غريب الامين المساعد للمحافظة، وهيئة المكتب والأمناءبالمحافظة.  


بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

كما رحب الاستاذ محمد غريب، امين التنظيم بمحافظة الشرقية، بالحضور، مؤكدا أن هذا المؤتمر جاء من وراء اقتناعهم التام بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما قام به من إنجازات، خاصة في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

وتابع غريب أن الحزب سوف يعمل جاهدا  على تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بالمحافظة من أجل الحث على المشاركة والدعم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الحرية المصرى مؤتمرات جماهيرية أحمد مهني أحمد بيومى جيهان بيومي

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