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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تسقط مسيرة أطلقت من اليمن في البحر الأحمر

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر.

وأمس، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة سترد على إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتها.

وأضافت سينج، في إفادة صحفية: "سنرد على إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا ونحتفظ دائما بحق الرد في المكان والزمان المناسبين”.

وأمس، أعلنت مليشيات أنصار الله في اليمن “الحوثيين”، استهداف منطقة إيلات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيى سريع، البدء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: "أصدرنا التعليمات باستهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".

البحرية الأمريكية اليمن البحر الأحمر الحوثيين

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