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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابتان بصاروخ موجّه أُطلق من غزة على مستوطنة "كيسوفيم"

صدى البلد

أفادت القناة 14 الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، إصابة حرجة لجنديين إسرائيليين بصاروخ موجّه أُطلق من غزة نحو كيسوفيم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت اليوم استهداف جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105".


كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق صفارات إنذار في "كيبوتس نير يتسحاق" و"صوفا" قرب قطاع غزة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من تدمير عدة دبابات لقوات الاحتلال الصهيوني، وإسقاط طائرة مسيّرة والسيطرة عليها، وواصلت خوض ملاحم بطولية واشتباكات في محاور التوغل بقطاع غزة وفجرت المزيد من الدبابات، ووجهت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية.

واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

وجددت كتائب القسام قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية، وقصف تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي “تاندوم”.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت عن قصف “عسقلان” برشقة صاروخية.

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