حزب الله يقصف موقع جل الدير الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف عناصرها مساء اليوم الأربعاء، موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

قال حزب الله ان المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة "برانيت" بالصواريخ الموجهة، حيث حققت فيه إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة بالصواريخ موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي، بالإضافة الى استهداف موقع "حدب ‏يارون" بالصواريخ الموجهة وتم تحقيق إصابات مباشرة به.

كما تم ايضا استهداف آلية إسرائيلية في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقصفت المقاومة تجمعا لقوة مشاة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي غربي وجنوبي بركة ريشة بالصواريخ الموجهة.

فيما دوت صفارات الإنذار في "هغوشريم" و"سنير" وكيبوتس "دان" و"شائر يشوف" و"دفنه" والغجر على الحدود اللبنانية.