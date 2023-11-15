أسامة السعيد: لا توجد ضغوط دولية قوية إلى الآن لإيقاف الحرب في غزة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن نبرة الإدانة الدولية للاحتلال الإسرائيلي تزداد، ونبرة الدفاع عن المواقف الإسرائيلية تتراجع بشكل واضح أمام الإمعان الإسرائيلي في ممارسة هذه الجريمة المخالفة لكل المعايير والإعتبارات الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع تصاعد حدة الخطاب السياسي والانتقادات حتى في العواصم الغربية الداعمة لاسرائيل، لا نجد هذه الانتقادات توازيها أو تواكبها ضغوط حقيقة على إسرائيل كي تتوقف عن الاستمرار في هذه الجريمة.

ولفت إلى أننا أمام مشهد يهيمن عليه تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، لكنه لا ُيترجم لضغوط حقيقة على الأرض تجبر الحكومة الاسرائيلية على التراجع عن هذه الجرائم.

وأوضح أن وزير الخارجية الإسرائيلي عبّر قبل يومين بأن الضغوط ستتزايد على إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وأن عليها أن تنهي أهدافها العسكرية في قطاع غزة قبل ازدياد الغضب والضغوط الدولية.