برلماني : دخول أول شاحنة وقود من رفح لغزة نتيجة الضغط المصري المتواصل

علق النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب على دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، موضحا ان الدولة المصرية لم تتوان عن تقديم كل أوجه الدعم من أجل دخول المساعدات لأشقائنا في غزة.

وتابع هندي في تصريحاته لـ صدى البلد أن دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، جاء نتيجة الضغط المصري المتواصل لوصول هذه المساعدات لغزة.

واكمل أن قطاع غزة كان على وشك الدخول في مأساة جديدة لخلوه من الوقود، موضحا ان المستشفيات في غزة على وشك الخروج عن الخدمة لنفاذ كميات الوقود مما يشكل خطرا على الجرحى والمصابين.

وثمن عضو مجلس النواب الدور المصري الكبير في دعم قطاع غزة، لافتا النظر إلى انها كانت وما زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية، على مر الزمان.