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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إفريكسيم: 60 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا

كانايو أواني
كانايو أواني

أكدت  كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك"، أن حجم إنفاق البنك على البنية التحتية في إفريقيا يصل إلى 60 مليار دولار موضحة أن تم توفير 12 مليار دولار للمقاولين.

وأكدت  خلال تصريحات لها اليوم أن البنك قرر أن يجعل أفريقيا للأفارقة من خلال فتح نافذة للتواصل فيما بين دول القارة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، لافتة إلى أن البنك يسعى لتوفير التمويل وتعزيز سلاسل القيمة لدعم المقاوليين الأفارقة.

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11 مذكرة تفاهم وقعها إفريكسيم بنك بـ 4.165 مليار دولار لدعم التنمية في القارة السمراء

ولفتت إلى أن مشاريع البينية التحتية في القارة يسيطر على تنفيذها الشركات الأجنبية، ولابد من تغيير ذلك خاصة غي ظل وجود شركات أفارقة يمتلكون خبرات، وجاء الهدف من برنامج لتجعل الشركات الأفريقية على قدم المساواة مع الشركات الأجنبية.

وعلى جانب أخر، اشارت أواني أن البنك سيتوسع خلال الفترة المقبلة في صناعة السينما عبر الصندوق الذي تم إطلاقة خلال المعرض، والذي يقدر بقيمة مليار دولار، لدعم البنية لصناعة السينما مثل الاستديوهات.

أفريكسيم بنك مال واعمال اخبار مصر البنية التحتية Finance Real Estate تعزيز سلاسل القيمة

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