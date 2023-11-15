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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفريكسيم بنك يدرس تفعيل منظومة دفع إلكتروني في إفريقيا

صدى البلد

نظم البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" ، مؤتمرا صحفيا علي هامش ختام فعاليات مؤتمر وملتقي قمة التجارة الافريقية IATF2023، للرد علي استفسارات وسائل الإعلام .

وشارك بفعاليات المؤتمر الصحفي البروفيسور بينديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" و ماكيلي ميني، امين عام منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا.

وأعلن الدكتور بنديكيت أوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك"، عن استهداف تطبيق نظاما افريقيا خاصا بالتحويلات النقدية "BUBS " يستهدف تيسير إجراءات المعاملات التجارية بين البلدان الإفريقية لدعم التجارة البينية على مستوى بلدان القارة السمراء .


وقال أوراما  ، إن هناك أكثر من 42 نظام دفع إلكتروني وهي غير مفعلة  وذات تكلفة مرتفعة نتيجة لمرور المعاملات خارج الحدود، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتفعيل منظومة "bubs" من خلال تفعيل التحويلات اللحظة  وبتكاليف أقل .

وأشار أوراما ، إلي أن عمليات الانضمام للمنظومة الافريقية الجديدة يدعم التجارة الحرة في إفريقيا وذلك من خلال وضع نظام المبادلات الأفريقية واقترانه بأنظمة الدفع الالكتروني وربطها بامتيازات وتعريفات جمركية داخل دول الجوار الافريقي .

وأضاف أنه حتي الآن لا تزال مباحثات قائمة لدراسة تفعيل منظومة bubs" من جانب جميع الشركاء داخل الجهاز المصرفي الافريقي بغرض التغلب علي التحديات واتخاذ القرارات المناسبة ،موضحا أنه تم قيام البنوك المركزية الأفريقية بالعمل مع الحكومات لقبول عمليات الدفع في إفريقيا من خلال التدابير العامة والتوافق المبدئي علي تلك المنظومة لتصبح نوعا من الاتصال بين البنوك المركزية داخل الدول الأفريقية والبنوك التجارية واجراء المزيد من الاتصالات المشاركة مع جهات الصلة لدمج البنوك للعمل بوتيرة أسرع .

وأشاد أوراما بتفعيل دول منطقة الكاريبي التي وضعت نظاما للدفع والتحصيل البيني و فقال لقرارات توافق مشترك مؤكد أن الآمال لاتزال معقودة في إفريقيا علي تفعيل تلك المنظومة المثيلة .

وحول مشروع خطوط الأنابيب في إفريقيا ، أكد أوراما أن البنك يتعاون مع نيجيريا في مجال خطوط أنابيب الغاز الطبيعي عبر المحيط الأطلنطي ودولة المغرب  وهناك دراسات فنية سبق  إجراؤها بخصوص ذلك المشروع ومحل من اهتمام الاتحاد الأوروبي خصوصا وأن هناك دراسة لتنفيذ المشروع عبر منطقة الصحراء من خلال الجزائر أو المحيط الأطلنطي .

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