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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه رسميا داخل البنوك على مدار الشهور القلائل الماضية وبدون أي تغيير يذكر .

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري،  نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

تذبذب الأخضر عالميا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، مصر، التنمية الصناعية".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك 
"قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،المشرق، كريدي أجريكول،الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل ثاني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

حدود السحب و التحويلات


أعلن  البنك المركزي اليوم الأربعاء، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
 

وجاء بنص خطاب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي الموجه لرؤساء البنوك، أن  حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.


الحد الأقصى للسحب 
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.

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