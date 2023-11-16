مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

حرصت الفنانة بسمة داوود على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور حفل زفافها.

واثارت بسمة داوود الجدل على السوشيال ميديا من خلال اختيارها لفستان هادىء و بسيط باللون الأبيض المجسم ذات فتحه من الساق وهو ما علق عليه الجمهور: ده مش فستان فرح" و البعض الاخر نالت إعجابهم وًتوقع البعض انه كتب كتاب فقط.

وتتميز بسمة داوود بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بسمة أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





واليكم الصور..

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