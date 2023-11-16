عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

صدى البلد

حرصت الفنانة بسمة داوود على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور حفل زفافها.

واثارت بسمة داوود الجدل على السوشيال ميديا من خلال اختيارها لفستان هادىء و بسيط باللون الأبيض المجسم ذات فتحه من الساق وهو ما علق عليه الجمهور: ده مش فستان فرح" و البعض الاخر نالت إعجابهم وًتوقع البعض انه كتب كتاب فقط.

وتتميز  بسمة داوود  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. 

وتعتمد بسمة  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

واليكم الصور..

IMG_2995
IMG_2995
IMG_2994
IMG_2994
IMG_2993
IMG_2993
IMG_2992
IMG_2992
IMG_2991
IMG_2991
IMG_2990
IMG_2990
الفنانة بسمة داوود الفنانة بسمة حفل زفافها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ننشر ضوابط إتمام التصالح في مخالفات البناء

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-11-2023

موضوعات متعلقة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

بيرسنج فى البطن.. هيدي كرم تثير الجدل على السوشيال ميديا

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

ترشيحاتنا

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

أمير هشام: اتجاه لتجديد عقد عواد وأوباما ومحمود علاء وتأجيل موقف عبدالغني وروقا

سي إن إن: لا دليل على اكتشاف إسرائيل لأنفاق تحت مستشفى الشفاء

تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء|فيديو

اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها | شاهد

طليقة الفيشاوى تثير الجدل بصورة سيلفي

مكشوف الظهر.. دينا داش تثير الجدل فى خطوبة شقيقها الأكبر

ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها

فيديو

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ