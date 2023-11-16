جهاد الحرازين: مصر الداعم والسند ولن تتخلى عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

دوره عظيم في مطالبة وقف اطلاق النار.. المسار السياسي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي الرجل العظيم

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، إن مصر منذ البداية لن تتخلى عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية فهي داعماً وسنداً في مواجهة هذا الاحتلال، مضيفاً أن مصر سباقه بإرسال المساعدات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأضاف « الحرازين » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “اليوم” على قناة "دي أم سي" أن من بداية هذا العدوان على القطاع كانت مصر لها مجموعة من المسارات التي أتخدتها القيادة المصرية موضحاً أن أولهم المسار الإنساني وقدمت كل المساعدات من جميع مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم الكامل للشعب في القطاع.



أشار أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي ، إلي أن عملت مصر على الأهتمام بالقضية الفلسطينية وطالبت بوقف أطلاق النار في القطاع وهذا المسار هو المسار السياسي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي الرجل العظيم.