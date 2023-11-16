شردي يوجه رسالة قوية لإسر ائيل: حاصرتوا العيانين علشان متقدروش تواجهوا الرجالة

العالم كله أتقلب لما الاحتلال الإسرائيلي بدأ يحاصر مستشفى الشفا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن هناك أخبار تواردت عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوحش من مستشفى الشفاء، مضيفاً:"العالم كله اتقلب لما الجيش المحتل الهمجي بدأ يحاصر مستشفى الشفا".





وأضاف « شردي » من خلال تقديمة لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" هناك كمية كبيرة من الأكاذيب التي تناولناها من الإعلام الصهيوني كبيرة جداً، معقبًا :"أنتو داخلين على عيانين ومرضى أنتو متقدروش تخشوا على رجالة وش لوش لأن الرجالة هتهزأكوا جامد".





أشار شردي، إلي أن جميع المناورات باءت بالفشل الذريع مثل أمريكا وبريطانيا عندما حاصرت بغداد بأن هناك أسلحة دمار شامل وبعد انتهاء الحرب و استشهاد 500 ألف عراقي وبعد تدمير العراق والبنية التحتية قالوا هذا كان تقرير خاطئ نحن نتأسف للعالم.

