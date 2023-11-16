تحتفل شركة شاومي Xiaomi بسنة رائعة حتى الآن في السوق الصيني حيث يباع طرازها الرائد الأحدث Xiaomi 14 مثل الكعكات الساخنة وساعد حتى في تعزيز تقييم الشركة بشكل عام.

لا يقتصر النجاح على السوق الصيني فقط حيث حققت سلسلة Redmi 12 من Xiaomi ، والتي تضم طراز Redmi 12 5G و Redmi 12 4G ، معلمًا مبيعاتًا ملحوظًا في الهند ، حيث باعت 3 ملايين وحدة في أقل من 100 يوم منذ إطلاقها.

احتفلت Xiaomi India بهذا الإنجاز على حسابها الرسمي X (سابقا Twitter) ، معبرة عن امتنانها لعملائها على ثقتهم وولائهم. يُظهر هذا الإنجاز نمو نفوذ Xiaomi في سوق الهواتف الذكية الهندي بعد عامين صعبين نسبيًا ويسلط الضوء أيضًا على الطلب المتزايد على اتصال 5G بأسعار معقولة.

مواصفات هاتف Redmi 12 5G

نتحدث عن مواصفات هذه الهواتف ، يتميز طراز Redmi 12 5G بشاشة LCD بحجم 6.79 بوصة بدقة FHD + مع وضوح 2460 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الهاتف على MIUI 14 ، المستند إلى Android 13. لمحبي التصوير الفوتوغرافي ، تم تجهيز Redmi 12 5G بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 مليون هاتف

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 ثماني النواة ، ويوفر تكوينات تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و 256 جيجابايت من سعة التخزين UFS 2.2 ، كما يتميز الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 18 واط ، مما يضمن الاستخدام لفترة طويلة.

في المقابل ، يتم تشغيل طراز Redmi 12 4G بواسطة معالج MediaTek Helio G88 ويوفر 6 جيجابايت + 128 جيجابايت من التخزين الداخلي.

يميز هذا الإصدار نفسه بإعداد ثلاثي الكاميرات الخلفية ، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما تختلف تكوينات المعالج والكاميرا ، تتوافق المواصفات الأخرى مع إصدار 5G.

بسعر تنافسي ، يبدأ سعر Redmi 12 من ₹9،299 (أي ما يعادل 3441 جنيه مصري) للإصدار 4GB ، بينما يبدأ سعر الإصدار 4GB من Redmi 12 5G من ₹11،999 (أي ما يعادل 4440 جنيه مصري)، و لعب التسعير الاستراتيجي دورًا حاسمًا في النجاح الواسع النطاق للسلسلة.



