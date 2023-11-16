الرئيس الصيني: لا ننوي تحدي الولايات المتحدة ولا نسعى للهيمنة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن باب العلاقات الأمريكية الصينية لا يمكن إغلاقه، مشددًا على أن بلاده لا تنوي تحدي الولايات المتحدة، أو السعي للهيمنة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الصيني، في حفل عشاء مع عدد من كبار المديرين التنفيذيين الأمريكيين في سان فرانسيسكو، حيث حصل خلاله على تصفيق حار وقوفًا، إن العالم يحتاج إلى أن تعمل الولايات المتحدة والصين سويًا.

وشدد على أن الصين "لن تسعى أبدًا إلى الهيمنة، ولن تدخل في حرب باردة أو ساخنة مع أي طرف"، مؤكدًا أن الاتجاه إلى التعايش السلمي بين واشنطن وبكين "لن يتغير".