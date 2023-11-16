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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة سحرية.. إزاي تخلي موبايلك يكمل شحن معاك لآخر اليوم

صدى البلد

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نفاد شحن الهاتف في منتصف اليوم، مما يسبب لهم الإزعاج والضيق. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية الهاتف، مما يجعلها تستمر لآخر اليوم.

 

إليك بعض النصائح التي تساعدك في إطالة عمر بطارية الهاتف:

 

• اضبط سطوع الشاشة على مستوى منخفض: يعتبر سطوع الشاشة هو أحد أكثر عوامل استهلاك البطارية، لذلك من المهم ضبطه على مستوى منخفض عند عدم الحاجة إلى استخدام الهاتف في ضوء الشمس المباشر.

• قم بإيقاف تشغيل التطبيقات التي لا تستخدمها: تستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية البطارية حتى لو لم تكن تستخدمها، لذلك من المهم إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها.

• استخدم وضع توفير الطاقة: يوفر وضع توفير الطاقة بعض الميزات، مثل تقليل سطوع الشاشة وإيقاف تشغيل بعض التطبيقات، مما يساعد في إطالة عمر البطارية.

• قم بتحديث نظام الهاتف: تقوم شركات تصنيع الهواتف بإصدار تحديثات لنظام الهاتف بشكل دوري، والتي تشمل تحسينات لأداء البطارية.

• قم بتنظيف الهاتف من الملفات غير الضرورية: يمكن أن تتراكم الملفات غير الضرورية على الهاتف مع مرور الوقت، مما يتسبب في بطء الهاتف واستهلاك البطارية.

 

وإليك بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك في إطالة عمر بطارية الهاتف:

 

• استخدم شاحنًا أصليًا: يؤدي استخدام شاحن غير أصلي إلى إتلاف البطارية في وقت أسرع.

• تجنب الشحن الزائد: يؤدي الشحن الزائد للبطارية إلى إتلافها في وقت أسرع.

• تجنب ترك الهاتف في أماكن حارة أو باردة: يؤدي ترك الهاتف في أماكن حارة أو باردة إلى إتلاف البطارية في وقت أسرع.

باتباع هذه النصائح، يمكنك إطالة عمر بطارية هاتفك وجعله يستمر لآخر اليوم.

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