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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

صدى البلد

تصدر خبر انفصال الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل وذلك عقب إعلان هنا الزاهد الخبر عبر خاصية ستوري انستجرام والذي جاء عقب زواج دام 4 سنوات .

اول تعليق من احمد فهمي على خبر انفصاله عن هنا الزاهد

بالرغم من أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت عبر خاصية ستوري انستجرام خبر الانفصال وكتبت :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

جاء بعد ذلك رد غير متوقع من فهمي على خبر انفصاله حيث فاجأ متابعيه على انستجرام بمنشور غريب .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

احمد فهمي هنا الزاهد انفصال هنا الزاهد واحمد فهي

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