عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجامعة العربية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإدخال المساعدات إلى غزة

هيفاء أبو غزالة
هيفاء أبو غزالة

وجّهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، لجهودهما تجاه القضية الفلسطينية، والحث على توصيل المساعدات لأهل غزة عبر المعابر، ومحاولة وقف الحرب في غزة.

وأضافت «أبو غزالة»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري، لتدشين قافلة مساعدات إلى غزة: «لا أدري كيف يمكن أن نحتفل الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي ونحن نشاهد أطفال فلسطين يقتلون ويذبحون يوميًا؟ وكيف تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بمرور 75 عاما على حقوق الإنسان؟، وتحت أي شعار؟، وهم يساعدون على قتل الأطفال».

وأكدت أنّ وجودها للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، بناء على توجيهات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنفيذا لقرارارت مجلس وزراء الصحة للمساعدات الإنسانية ومجلس الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري.
 
 

هيفاء أبو غزالة جامعة الدول العربية الدول العربية السيسي انتصار السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| إعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

ترشيحاتنا

أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي

بأمر الرئيس.. مصر تستقبل طفل فلسطيني يواجه خطر الموت

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

بعد مطالبتها بوصاية أممية.. إسرائيل تعارض المقترح الألماني بشأن غزة

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ