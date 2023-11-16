حتى الرابعة عصراً.. الاحتلال الإسرائيلي ينذر بالإخلاء العاجل لهذه الأحياء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يمهل سكان أحياء عدة في شمال غزة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

ومن ضمن الأحياء التي أعطى الجيش الإسرائيلي لسكانها أمر الإخلاء، تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج التفاح والشجاعية وجباليا، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

وأفاد التليفزيون العربي ، اليوم الخميس، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شرطة الاحتلال تشتبه بثلاثة مسلحين نفذوا عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس.