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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: انعقاد غرفة عمليات قبل الانتخابات الرئاسية لمساعدة المصريين في الخارج

وزيرة الدولة للهجرة
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي

بدأت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، اليوم الخميس، جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية؛ لحث الجاليات المصرية في الخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا. 


وقالت السفيرة سها جندي - بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم - إنه من المقرر أن تلتقي الجاليات المصرية الموجودة في هذه الدول لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها؛ مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.


وأكدت سعي الوزارة لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وأن ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم. 

وأوضحت أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مشددة على التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.


ووجهت السفيرة سها جندي رسالة للمصريين في الخارج قائلة: "إن إدلاء المصري في الخارج بصوته الانتخابي يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة".. داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.


وأشارت الوزيرة إلى أنها ستلتقي أيضًا عددًا من المستثمرين المصريين خلال تلك الجولة، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة.
 

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