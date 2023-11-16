كسر حاجز الـ 2600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



وتحظي أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية باهتمام المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم



وسجلت أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2700 جنيها للجرام بعد سجل خلال الفترة الماضية حالة ثبات عند 2600 جنيها للجرام وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,051 شراء 3,086

عيار 22 بيع 2,797 شراء 2,829

عيار 21 بيع 2,670 شراء 2,700

عيار 18 بيع 2,289 شراء 2,314

عيار 14 بيع 1,780 شراء 1,800

عيار 12 بيع 1,526 شراء 1,543

الاونصة بيع 94,899 شراء 95,966

الجنيه الذهب بيع 21,360 شراء 21,600

الكيلو بيع 3,051,429 شراء 3,085,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجعاً جديداً في الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، في حين أن التوقعات، التي تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، قد أدت إلى الحد من خسائر المعدن الأصفر.



كما انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2%، لتتراجع إلى 1957.59 دولار للأوقية، فيما هبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% أيضاً، لتسجل 1961.10 دولار للأوقية.

وأدي تراجع جاذبية الذهب، إلي ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أظهر تعديل بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر 2023.

فيما حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً بأكثر من 1% في تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقراراً خلال شهر أكتوبر، بينما انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر 2023.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخري سجل سعر الفضة 23.3 دولاراً للأونصة، بنسبة ارتفاع 1.29% فيما سجل سعر النحاس 3.7 دولاراً، بنسبة ارتفاع 1.06% فيما سجل سعر طن الصلب 3920 يوان صيني، بنسبة ارتفاع 1.50%.