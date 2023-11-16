عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 2600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.

txt

سعر الذهب اليوم الخميس 16-11-2023

txt

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا


وتحظي  أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية باهتمام المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم


وسجلت أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2700 جنيها للجرام بعد سجل خلال الفترة الماضية حالة ثبات عند 2600 جنيها للجرام وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,051 شراء 3,086
عيار 22 بيع 2,797 شراء 2,829
عيار 21 بيع 2,670 شراء 2,700
عيار 18 بيع 2,289 شراء 2,314
عيار 14 بيع 1,780 شراء 1,800
عيار 12 بيع 1,526 شراء 1,543
الاونصة بيع 94,899 شراء 95,966
الجنيه الذهب بيع 21,360 شراء 21,600
الكيلو بيع 3,051,429 شراء 3,085,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت  أسعار الذهب حالة تراجعاً جديداً في الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، في حين أن التوقعات، التي تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، قد أدت إلى الحد من خسائر المعدن الأصفر.


كما انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2%، لتتراجع إلى 1957.59 دولار للأوقية، فيما هبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% أيضاً، لتسجل 1961.10 دولار للأوقية.

وأدي تراجع جاذبية الذهب، إلي ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أظهر تعديل بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر 2023.

فيما حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً بأكثر من 1% في تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقراراً خلال شهر أكتوبر، بينما انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر 2023.

txt

سعر أشهر أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-11-2023

txt

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخري سجل سعر الفضة 23.3 دولاراً للأونصة، بنسبة ارتفاع 1.29% فيما سجل سعر النحاس 3.7 دولاراً، بنسبة ارتفاع 1.06% فيما سجل سعر طن الصلب 3920 يوان صيني، بنسبة ارتفاع 1.50%.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا ارتفاع أسعار الذهب عالميا أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لبيراميدز

موضوعات متعلقة

مصريان ضمن الفائزين بالدورة الأولى من جائزة سرد الذهب من مركز أبوظبى للغة العربية

2000 دولار| شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع سعره ومؤشر هبوطه

ترشيحاتنا

كسر حاجز الـ 2600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار الحملات الدعائية للمرشحين

مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بعد عملية إطلاق النار.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية شمال شرق القدس

الجامعة العربية تثمن جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات والاحتياجات الطارئة لغزة

إيران تتبرأ من وكلائها.. عبداللهيان: الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية تتصرف بنفسها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ