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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: نسير بخطى ثابتة لرفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.


وأوضح المحافظ - خلال متابعته لاستكمال أعمال رصف سوق التقوى بمنشية عبد المنعم رياض بالمحلة الكبرى - اليوم /الخميس/ - أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.


وأضاف رحمي، أن أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى تشمل رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذالك تم رصفه بالخرسانة ، بالإضافة إلي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.


وأوضح محافظ الغربية، أن منطقة منشية عبد المنعم رياض تشهد أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق، وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

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