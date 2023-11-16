عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس “الشابو”- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى” تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مباحث القليوبية قطاع مكافحة المخدرات مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالقليوبية

صحة القليوبية: تشغيل مركز طبى الحرية 1 بالعبور الجديدة خلال أسبوعين

محافظ القليوبية: إزالة 770 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة مبادرة خفض الأسعار بـ شبرا الخيمة

طالب حقوق ينهى حياته بسبب علاقة عاطفية في القليوبية

المؤبد للمتهم بإنهاء حياة جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

إحالة المتهم الرئيسي فى قضية قتل خفير خصوصي بالقليوبية للمفتى

الإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بإنهاء حياة شخص لسرقته بالإكراه في القليوبية

ترشيحاتنا

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الصحة: نقل الطفل الفلسطيني عبدالله لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع نحو الجليل وجيش الاحتلال يرد

أحمد حسن: الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال عبد الواحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

فيديو

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ