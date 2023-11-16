إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية إسرائيلية في مستوطنة على حدود لبنان

افاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية إسرائيلية في مستوطنة يفتاح على حدود لبنان.

كان قد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن مقاتلي اللواء 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري المتواجد في ميناء القطاع.

وقال هاجاري إن القوات الإسرائيلية قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، كما هدمت نصب مرمرة التذكاري.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس استخدمت الميناء كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية.